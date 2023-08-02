Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Murat Türesin kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Murat Türesin kimdir? Yeni Rize Emniyet Müdürü Murat Türesin kaç yaşında, nereli? Murat Türesin hayatı ve biyografisi!

Murat Türesin kimdir? Sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların ardından gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi tarafından Yeni İzmir Emniyet Celal Sel Dinç hakkındaki detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Peki, Murat Türesin kimdir? Yeni Rize Emniyet Müdürü Murat Türesin kaç yaşında, nereli? Murat Türesin hayatı ve biyografisi!

MURAT TÜRESİN KİMDİR?

1973 yılında Kırıkkale ilinde doğmuştur. Polis Akademisinden 1995 yılında mezun olup; Ankara, Bingöl, Artvin illerinde görev yapmıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Daire Başkanlığında başkan yardımcısı olarak görevini yürütürken 19.09.2019 tarih ve 2019/320 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırşehir İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. 25.09.2019 tarihinde gelerek göreve başlamıştır. 2 Ağustos'ta yayımlanan Resmi Gazete kararının ardından Rize Emniyet Müdürlüğüne atandı.