Murat Tolga Şen kimdir? 2. Sayfa konuğu Murat Tolga Şen kaç yaşında, nereli?

Murat Tolga Şen kimdir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. 2. Sayfa konuğu Murat Tolga Şen kaç yaşında, nereli?

MURAT TOLGA ŞEN KİMDİR?

Murat Tolga Şen 1973 yılında Amasya'da dünyaya geldi. Samsun'da eniştesinin müdürü olduğu Zafer sinemasının gişeci, teşrifatçı, makinist çalışanlarla, filmin içinde büyüdü. Sinemada izlediği ilk film ise Bağdat Hırsızı'dır.

Filmler üzerine ilk yazısını 2003 yılında yazdı. 2005 yılının sonlarına yaklaşırken Öteki Sinema (ilk ismi Midnight Movies) olan siteyi kurdu. Öteki Sinema, 2007 yılında kendi alan adına kavuştu ve halen çok yazarlı, bağımsız bir sinema sitesi olarak yayına devam ediyor.

2010'da Beyazperde için yazılar ele aldı. 2014-2016 sezonunda çekilen Okan Bayülgen'in sunumuyla ekrana gelen Dada Dandinista adlı programının yazı grubunu yönetti. Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası'nda oyunculuk da yapmış olan Murat Tolga Şen, 2012'den bu yana Medyaradar'ın sinema yazarlığı ve TV eleştirmenliği görevini yürütmekte.

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