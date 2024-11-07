Üye Girişi
Haberler

Murat Tabanlıoğlu kimdir? Mimar Murat Tabanlıoğlu kaç yaşında ve projeleri neler?

Murat Tabanlıoğlu kimdir? Mimar Murat Tabanlıoğlu kaç yaşında ve projeleri neler?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mimar Murat Tabanlıoğlu kimdir ve kaç yaşında? Ünlü mimar Murat Tabanlıoğlu'nun projeleri nelerdir? Murat Tabanlıoğlu, Türkiye'nin en tanınmış mimarlarından biridir ve birçok önemli projeye imza atmıştır. Murat Tabanlıoğlu, özel hayatına dair yaptığı sosyal medya paylaşımı, sosyetenin ilgisini çekerek gündeme oturdu. Peki, Murat Tabanlıoğlu kimdir? Mimar Murat Tabanlıoğlu kaç yaşında ve projeleri neler?

Murat Tabanlıoğlu kimdir? Ödüllü mimar Murat Tabanlıoğlu, Ağustos ayında asistanı Tuba İnan ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Ünlü mimarın, sevgilisiyle öpüşürken çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşması, hızla sosyetenin dikkatini çekti. Murat Tabanlıoğlu kimdir? Mimar Murat Tabanlıoğlu kaç yaşında ve projeleri neler? Detaylar haberimizdedir...

MURAT TABANLIOĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİM?

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, 64 yaşındaki Murat Tabanlıoğlu, sevgilisiyle dans ederken çekilen bir fotoğrafı "Bebeğimle dans" notuyla sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşım, büyük ilgi gördü ve sosyal medyada yankı uyandırdı.

2015'te iş ortağı Melkan Gürsel'den boşanan Tabanlıoğlu, ardından Nina Öger ile uzun süreli bir ilişki yaşamış ve evlilik beklenmişti. Ancak Tabanlıoğlu, 9 yıllık bu ilişkiyi sonlandırarak, yeni bir ilişkiye başladı.

Murat Tabanlıoğlu kimdir? Mimar Murat Tabanlıoğlu kaç yaşında ve projeleri neler?

MURAT TABANLIOĞLU KİMDİR?

Murat Tabanlıoğlu, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1992 yılında Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden diploma almıştır. Viyana'da önemli mimarlarla çalışma fırsatı bulan Tabanlıoğlu, bu deneyimlerle Türkiye'ye dönerek 1990 yılında babası Dr. Hayati Tabanlıoğlu ile birlikte Tabanlıoğlu Mimarlık'ı kurmuştur.

Murat Tabanlıoğlu kimdir? Mimar Murat Tabanlıoğlu kaç yaşında ve projeleri neler?

Murat Tabanlıoğlu, hem Türkiye'de hem de yurt dışında pek çok önemli projeye imza atarken, İstanbul Bilgi Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde mimarlık dersleri vermiştir. RIBA (Royal Institute of British Architects) ve AIA (American Institute of Architects) üyesi olan Tabanlıoğlu, 1999 yılından itibaren uluslararası konferanslara konuşmacı olarak katılıyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma başladı

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı

 Amca Salim Güran 'kravat indirimi' peşinde! Duruşmaya siyah takım elbise ile geldi

Amcanın giyim-kuşamı duruşmaya damga vurdu
Narin Güran davası öncesi adliye koridorlarında gergin anlar

Türkiye'nin takip ettiği dava öncesi adliye koridorları karıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin'in annesi ile amcası arasında ilişki mi var? Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi! SON DAKİKA: Nevzat Bahtiyar duruşmada ne dedi? Narin Güran cinayeti davasında Nevzat Bahtiyar neler söyledi? ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI: 2025 yüzde 30, 35, 40, 45 ve 50 zam gelirse asgari ücret ne kadar olur? Murat Tabanlıoğlu kimdir? Mimar Murat Tabanlıoğlu kaç yaşında ve projeleri neler? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 Ocak net asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret tahminleri! Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün? Bu yıl Öğretmenler Günü hangi tarihte kutlanacak? A101 7 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 7 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 8 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Kasım Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? FED faiz kararı ne olur? Kemal Başar kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kemal Başar kaç yaşında, nereli? Kemal Başar biyografisi! Şilan Makal kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Şilan Makal kaç yaşında, nereli? Şilan Makal biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.