Murat Tabanlıoğlu kimdir? Ödüllü mimar Murat Tabanlıoğlu, Ağustos ayında asistanı Tuba İnan ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Ünlü mimarın, sevgilisiyle öpüşürken çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşması, hızla sosyetenin dikkatini çekti. Murat Tabanlıoğlu kimdir? Mimar Murat Tabanlıoğlu kaç yaşında ve projeleri neler? Detaylar haberimizdedir...

MURAT TABANLIOĞLU'NUN SEVGİLİSİ KİM?

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, 64 yaşındaki Murat Tabanlıoğlu, sevgilisiyle dans ederken çekilen bir fotoğrafı "Bebeğimle dans" notuyla sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşım, büyük ilgi gördü ve sosyal medyada yankı uyandırdı.

2015'te iş ortağı Melkan Gürsel'den boşanan Tabanlıoğlu, ardından Nina Öger ile uzun süreli bir ilişki yaşamış ve evlilik beklenmişti. Ancak Tabanlıoğlu, 9 yıllık bu ilişkiyi sonlandırarak, yeni bir ilişkiye başladı.

MURAT TABANLIOĞLU KİMDİR?

Murat Tabanlıoğlu, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1992 yılında Viyana Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden diploma almıştır. Viyana'da önemli mimarlarla çalışma fırsatı bulan Tabanlıoğlu, bu deneyimlerle Türkiye'ye dönerek 1990 yılında babası Dr. Hayati Tabanlıoğlu ile birlikte Tabanlıoğlu Mimarlık'ı kurmuştur.

Murat Tabanlıoğlu, hem Türkiye'de hem de yurt dışında pek çok önemli projeye imza atarken, İstanbul Bilgi Üniversitesi gibi çeşitli üniversitelerde mimarlık dersleri vermiştir. RIBA (Royal Institute of British Architects) ve AIA (American Institute of Architects) üyesi olan Tabanlıoğlu, 1999 yılından itibaren uluslararası konferanslara konuşmacı olarak katılıyor.