Murat Soner kimdir? Murat Soner kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Murat Soner hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Dizi ve film eleştirmeni Murat Soner merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Murat Soner kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

MURAT SONER KİMDİR?

Murat Soner, dizi ve film içerikleri hazırlayan ve Youtube'da 1,15 milyon abonesi bulunan bir Youtuberdır. Daha çok dizi ve film eleştiri videoları çekmektedir. Her videosu beğeniyle izlenmekte olup milyonlarca izlenme almaktadır. Murat Soner, aslen Samsunludur. Murat Soner evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Göz rengi yeşil olan Murat Soner'in İstanbul doğumlu olduğu bilinmektedir.

MURAT SONER HAKKINDA BAZI BİLGİLER

Murat Soner yıllarca yaptığı radyo programcılığı ve seslendirmelerden sonra Youtube dünyasına adımını atmıştır. Eleştiri ve inceleme ana teması olan Youtube kanalının yanı sıra bir adet çocuk kanalı da bulunmaktadır. Bu kanal 2 milyon 100 bin aboneye kadar ulaşmıştır fakat bir süre sonra Murat Soner bu kanalda video yayınlamayı bırakmıştır. Pek bilinmese de Murat Soner Hile isimli bir dizide oyunculuk yapmıştır. Yoğun bir hayvan sevgisine sahiptir ve aynı zamanda klasik araba tutkunudur. 2 sene kadar Kanada'da yaşadıktan sonra yaşadığı olumsuz olaylar nedeniyle Türkiye'ye geri dönmüştür.

MURAT SONER'İN DAHA ÖNCE YAPTIĞI PROGRAMLAR

Radyo Müzik - Programcı

X Radio - Programcı

TRT Okul - Medyada Sağlık Programı Dış Ses

TRT Okul - Anne & Çocuk Programı Dış Ses

Pal FM - Genel Yayın Yönetmeni & Müzik Direktörü

Powertürk - Programcı

Powertürk TV - Kurumsal Ses

Radio Blue - Programcı

Kral TV - Program Sesi

İstanbul FM - Yayın Sorumlusu - Programcı

Radyo 35 (İzmir)- Programcı

Radyo Ege (İzmir) - Programcı

Radyo Kulüp (Samsun) - Programcı

Genç Radyo (Sakarya) - Programcı

Gözde FM (Yalova) - Programcı

Yalova FM - Programcı

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