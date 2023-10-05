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Murat Sincar öldü mü? Murat Sincar yaşıyor mu, hayatta mı? Murat Sincar'ın sağlık durumu nasıl?

Murat Sincar, bir süre önce kaldığı cezaevinde rahatsızlanmasının ardından birçok vatandaş tarafından Murat Sincar öldü mü? Sorusu merak edildi ve araştırıldı. Peki, Murat Sincar öldü mü? Murat Sincar yaşıyor mu, hayatta mı? Murat Sincar'ın sağlık durumu nasıl?