Murat Sincar öldü mü? Murat Sincar yaşıyor mu, hayatta mı? Murat Sincar'ın sağlık durumu nasıl?
Murat Sincar, bir süre önce kaldığı cezaevinde rahatsızlanmasının ardından birçok vatandaş tarafından Murat Sincar öldü mü? Sorusu merak edildi ve araştırıldı. Peki, Murat Sincar öldü mü? Murat Sincar yaşıyor mu, hayatta mı? Murat Sincar'ın sağlık durumu nasıl?
Murat Sincar öldü mü? Sorusu, gündeme gelen haberlerin ardınan merak edildi. Sincar aşiretinin önde gelen isimlerinden Murat Sincar hakkında yaşıyor mu, hayatta mı? Soruları merak edilmekte olan sorular arasında yer aldı. Bir süre önce kaldığı cezaevinde rahatsızlanmasının ardından Murat Sincar sağlık durumu araştırılşdı.
MURAT SİNCAR ÖLDÜ MÜ?
Sincar aşiretinin önde gelen isimlerinden Murat Sincar, tedavi gördüğü hastanede ahayatını kaybetti. Sincar, Florya Camii'nde ikindi namazını müteakip son yolculuğuna uğurlandı. Murat Sincar, cezaevindeyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. daha sonrasında tedavisi devam ederken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Sincar'ın cenazesinin Kazlıçeşme Mezarlığı'na defnedileceği sevenleri tarafından duyuruldu.