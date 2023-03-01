Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında deprem felaketi sonrası Omuz Omuza yardım kampanyası ile ekranlara geldi. Peki, Murat Sancak ne kadar bağış yaptı? Omuz Omuza Murat Sancak kaç TL bağış yaptı? İşte detaylar...

TFF ve Kulüpler Birliği önderliğinde futbolun en önemli figürleri "Omuz Omuza Türkiye" bağış kampanyasında bir araya geldi. "Ülkemiz, dünyanın en büyük doğal afetlerinden birini yaşıyor. Şimdi sıra sende, kaybedecek hiç vakit yok." sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, "omuzomuza.org" web sitesinden kredi kartı bilgileriyle yardımda bulunabilecek. Canlı yayına katılarak bağış yapan Murat Sancak'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Murat Sancak ne kadar bağış yaptı? Omuz Omuza Murat Sancak kaç TL bağış yaptı? Detaylar haberimizde...

SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ YAYINLANACAK!

Omuz Omuz programının canlı yayına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'de önümüzdeki iki hafta maçların şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "beIN Group'la yaptığımız görüşmeler neticesinde ligin iki haftasında yer alacak müsabakalar şifresiz ve herkese açık olması kararı alındı. Bu anlamda şükranlarımı iletmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

MURAT SANCAK NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Murat Sancak, Omuz Omuza kampanyasına toplamda 20 milyon TL bağış yapmıştır.