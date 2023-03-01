Murat Sancak ne kadar bağış yaptı? Omuz Omuza Murat Sancak kaç TL bağış yaptı?
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında deprem felaketi sonrası Omuz Omuza yardım kampanyası ile ekranlara geldi. Peki, Murat Sancak ne kadar bağış yaptı? Omuz Omuza Murat Sancak kaç TL bağış yaptı? İşte detaylar...
TFF ve Kulüpler Birliği önderliğinde futbolun en önemli figürleri "Omuz Omuza Türkiye" bağış kampanyasında bir araya geldi. "Ülkemiz, dünyanın en büyük doğal afetlerinden birini yaşıyor. Şimdi sıra sende, kaybedecek hiç vakit yok." sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, "omuzomuza.org" web sitesinden kredi kartı bilgileriyle yardımda bulunabilecek. Canlı yayına katılarak bağış yapan Murat Sancak'ın kim olduğu araştırılıyor. Peki, Murat Sancak ne kadar bağış yaptı? Omuz Omuza Murat Sancak kaç TL bağış yaptı? Detaylar haberimizde...
Murat Sancak, Omuz Omuza kampanyasına toplamda 20 milyon TL bağış yapmıştır.