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Murat Sancak kimdir? Murat Sancak kaç yaşında, nereli? Murat Sancak hayatı ve biyografisi!

Murat Sancak kimdir? Murat Sancak kaç yaşında, nereli? Murat Sancak hayatı ve biyografisi!

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Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Murat Sancak izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Murat Sancak kaç yaşında, nereli? Murat Sancak hayatı ve biyografisi! Murat Sancak kimdir?

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Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Murat Sancak hakkında araştırmalar yapılıyor. Murat Sancak kimdir? Murat Sancak kaç yaşında, nereli? Murat Sancak hayatı ve biyografisi!

MURAT SANCAK KİMDİR?

MT Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulunmaktadır. 20 Ağustos 2015 yılında suikast girişimine uğramış olup aracına 20 kurşun isabet etmiştir, bu olayda korumaları yaralanırken kendisi yara almadan kurtulmuştur. 2014-2017 yılları arasında Star Medya'nın başkanlığını yürütmüştür.

2018 yılında olağanüstü kongre sonucunda Adana Demirspor başkanlığına seçildi. Seçildiği sezon, Tanju Çolak'ı sportif direktör yaptı ve Anderson'u transfer etti.

2020-21 sezonunda 1. Lig'i şampiyon tamamlayan Adana Demirspor, Süper Lig'e yükseldi.

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