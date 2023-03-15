Konuyla ilgili Radyospor'a konuşan Sancak, istifa iddialarına ilişkin sorulan soruya, "İstifa edeceğim demiyorum. Pazar gününü bekleyin, açıklama yapacağım" yanıtını verdi. Peki, Murat Sancak istifa mı etti? Murat Sancak ayrılıyor mu?

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabının açıklama bölümüne yeni bir not ekledi. Instagram'a eklediği notla akılları karıştıran Sancak, "Ayrılıklar bazen helalleşmedir" notunu düştü. Bu not Sancak'ın istifa edeceğinin sinyallerini verdi. Murat Sancak istifa mı etti? Murat Sancak ayrılıyor mu?

MURAT SANCAK İSTİFA MI EDİYOR?

Konuyla ilgili Radyospor'a konuşan Sancak, istifa iddialarına ilişkin sorulan soruya, "İstifa edeceğim demiyorum. Pazar gününü bekleyin, açıklama yapacağım" yanıtını verdi.

Instagram profiline "Ayrılıklar bazen helalleşmedir" şeklinde not ekleyen Murat Sancak, başkanlığı bırakacağı yönündeki söylentileri arttırdı.

Son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kafaları karıştıran Sancak, bu kez 5 yıldır başkanlık görevini yürüttüğü Adana Demirspor'u sosyal medyada takipten çıkarken, biosuna 'Ayrılıklar bezen helalleşmedir' yazması gündeme bomba gibi düştü.