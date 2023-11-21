Eyüpspor Başkanı ve Galatasaray Kongre Üyesi Murat Özkaya hakkında bir çok konu merak ediliyor. Peki, Murat Özkaya kimdir? Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya kimdir?

Eyüpspor Başkanı olmasının ardından adından sıkça söz ettiren zengin iş adamı hakkında çok şey merak ediliyor. Murat Özkaya kimdir? Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya kimdir?

MURAT ÖZKAYA KİMDİR?

2018-19 2. Lig Beyaz grupta yer alan Eyüpspor Ferruh Özgün ile başladığı sezonda 9. haftanın ardından Ekrem Al yönetiminde ligde mücadele etti. 34 maçta 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. 46 puan toplayarak grubunu 9. tamamladı. Sezon sonrası gerçekleşen genel kurulda Eyüpspor'un yeni başkanı Murat Özkaya oldu.

Murat Özkaya 2005 yılında kurulan Metal Oto'nun sahibi. Metal Oto, Türkiye genelinde yaklaşık 9.000 araç filosu ve 500 personeli ile 25 ilde faaliyet gösteriyor. 2018 yılında Metal Oto bünyesine katılan Central Rent a Car ve İngiltere menşeili Green Motion markaları ile bireysel kullanıcılara ve kurumsal firmalara günlükten 6 aya kadar olan vadelerde kısa dönem araç kiralama hizmeti sunuyor.

Murat Özkaya, 2019'dan bu yana Eyüpspor'un başkanlığını yapıyor. Özkaya'nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Sixt Rent a Car firması ise Galatasaray'ın forma göğüs sponsorudur.

Öte yandan Murat Özkaya'nın Galatasaray kulübü üyeliği de bulunuyor.