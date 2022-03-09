Murat Özer kimdir? Murat Özer hayatı ve biyografisi! Murat Özer kaç yaşında, nereli?

Bir süredir tedavi gören sinema yazarı Murat Özer, hayatını kaybetti. Acı haberi Hürriyet Sinema yazarı Uğur Vardan sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Murat Özer hakkında merak edilen Murat Özer kimdir, Murat Özer hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MURAT ÖZER KİMDİR?

Doğum tarihi: 23 Şubat 1966

56 yaşında

Adapazarı, Türkiye

Sinema Yazarları Derneğine (SİYAD) 1994'te üye olan Özer, başta Radikal Gazetesi olmak üzere kimi yayın organlarında sinema üzerine eleştiri yazıları yazdı, bir dönem DIGITURK'te çalıştı. 2007 yılı itibarıyla Empire Türkiye dergisinin yayın danışmanı olarak görev yapmaktadır.

SİYAD'ın Atilla Dorsay ve Mehmet Açar'ın başkanlığı yürüttüğü üç döneminde de yönetim kurulu üyeliği görevini sürdüren Özer, 2007 yılında derneğin başkanlığına seçildi. Özer, 3 Aralık 2007'de yapılan 8. Dönem Genel Kuruluna katılan 41 SİYAD üyesinden 36'sının oylarını alarak, 3 yıllık bir süre için başkan oldu.

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