Ailelere yaptığı yardımı sosyal medya üzerinden paylaşan Murat Övüç para yardım videosu birçok farklı platformda gündeme geldi ve bu nedenle arama motorları üzerinde Murat Övüç yardım videosu İZLE şeklinde araştırılıyor. İşte Murat Övüç yardım videosu İZLE! (VİDEO) Murat Övüç para yardım videosu! İhtiyaç sahibi aileye yardım eden Murat Övüç, o anları paylaştı!

İhtiyaç sahibi aileye yardım eden Murat Övüç, o anları sosyal medyada paylaştı: Al sana 500 lira

Murat Övüç yardım videosu İZLE araması, İhtiyaç sahibi aileye yardım eden Murat Övüç'ün videosunun viral hale gelmesi ile gündemdekini yerini aldı. Aileya yardımda bulunan Murat Övüç'ün sözleri dikkat çekti ve oldukça fazla tepki topladı. İşte Murat Övüç yardım videosu İZLE! (VİDEO) Murat Övüç para yardım videosu! İhtiyaç sahibi aileye yardım eden Murat Övüç, o anları paylaştı!

MURAT ÖVÜÇ YARDIM VİDEOSU İZLE

Kameralar açıkken bir evin kapısını çalan Övüç, ihtiyaç sahibine bir miktar para uzatarak bunu market alışverişinde kullanmasını söyledi. O esnada "Git markete kendine bir şeyler al" dediği duyulan Övüç'ün 500 TL'lik yardım yaptığını üstüne basa basa vurgulaması da dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Hayır işlerinin alenen yapılmaması gerektiğini ve gösteriş malzemesi olarak kullanılmaması gerektiğini ifade eden sosyal medya kullanıcıları Murat Övüç'e tepki gösterdi.

MURAT ÖVÜÇ MESLEĞİ NE?

Başarılı fenomen, videolarının yanı sıra, Sedat Kapurtu'nun yönetmenliğini üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli filmde oyunculuğunu sergiledi. Sosyal medyadan tanınan Övüç bu durumu ticarete çeviren isimler arasında.