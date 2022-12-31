Sosyal medya üzerindeki merak eden isimlerden birisi olan Murat Övüç kimdir? Sorusu, kullanıcılar arasında merak ediliyor ve konu hakkında Murat Övüç kaç yaşında, mesleği ne? Sorusu da araştırılıyor. Peki, Murat Övüç kimdir? Murat Övüç kaç yaşında, mesleği ne? Murat Övüç hayatı ve biyografisi!

Murat Övüç kimdir? Sorusu, sosyal medya üzerinde viral olan videoları ile birlikte merak ediliyor. Farklı platformlar üzerinde aktif olan Murat Övüç'ün kim olduğunu merak edenler, Murat Övüç kimdir? Murat Övüç kaç yaşında, mesleği ne? Sorularına yanıt arıyor. Peki, Murat Övüç kimdir? Murat Övüç kaç yaşında, mesleği ne? Murat Övüç hayatı ve biyografisi!

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Instagram hesabından paylaştığı birbirinden komik videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Murat Övüç, 1968 yılında Van'da dünyaya geldi, aslen Vanlı'dır. 5 kardeşten en küçüğü olan Övüç, yardımsever yapısıyla da sevenlerinin gönlüne taht kurdu. Tarot falı bakıp, yaşam koçluğu da yapan Murat Övüç, Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördükten sonra, Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümünü tamamladı. 6 yıl kadar evli olan Övüç'ün bir de oğlu bulunuyor. Fenomen isim, sosyal medyada 18 ay askerlik yaptığını da açıkladı.

MURAT ÖVÜÇ MESLEĞİ NE?

Başarılı fenomen, videolarının yanı sıra, Sedat Kapurtu'nun yönetmenliğini üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli filmde oyunculuğunu sergiledi. Sosyal medyadan tanınan Övüç bu durumu ticarete çeviren isimler arasında.