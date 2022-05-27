Murat Ongun kimdir? Nereli, kaç yaşında? Murat Ongun hayatı ve biyografisi! - Haberler

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MURAT ONGUN KİMDİR?

1975 yılında Ankara'da dünyaya gelen Murat Ongun, ilk ve ortaöğrenimini Giresun'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Meslek hayatına 1996 yılında, Ankara'da Show TV Haber Merkezinde muhabir olarak başlayan Ongun, İstanbul'da Star TV ve ATV haber merkezlerinde de görev aldı.1999 yılında ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi davetlisi olarak seçilen iki Türk gazeteciden biri olarak 2 ay boyunca ABD'de 'Yeni Medya ve Türk-Yunan Çatışma Çözümleri' üzerine eğitim aldı.

Habertürk TV'nin kurucuları arasında yer alan Ongun kanalda hem yayıncı hem de idareci olarak uzun yıllar çalıştı. Bir süre özel kanallara yapımcılık yaptı. Kurucusu olduğu yaziisleri.com internet sitesiyle dijital haberciliğe devam etti.2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu ile çalışmaya başlayan Ongun bu görevini şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sürdürmektedir.

'Medyanın İç Savaşı' isimli bir kitabı bulunan Murat Ongun, Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kadın Takımı yöneticisi ve aynı zamanda Voleybol şube sorumlusudur. İngilizce bilen Murat Ongun evli ve 2 çocuk babasıdır.

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