Murat Ongun kimdir? Murat Ongun kaç yaşında, nereli? Murat Ongun hayatı ve biyografisi! - Haberler

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Murat Ongun hakkında araştırmalar yapılıyor. Murat Ongun kimdir? Murat Ongun kaç yaşında, nereli? Murat Ongun hayatı ve biyografisi!

Doğum tarihi: 1975

(47 yaşında)

Ankara

Ongun Ankara'da dünyaya gelmesinin ardından kalan eğitimini Giresun'da tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı ve Ankara'ya yerleşti. Mezuniyetinden sonra Ankara'daki Show Haber bürosunda muhabir olarak çalışmaya başladı. Ardından İstanbul'a yerleşti ve burada Star TV ve ATV için çalıştı.

Habertürk TV'nin kuruluşu ile birkaç yıl bu televizyon için hem muhabir, hem de idareci olarak çalıştı. Kanalın satılmasının ardından kendi isteğiyle ayrılarak kurucusu olduğu bir dijital gazete için yazılar yazdı ve yöneticiliğini yaptı. 2012'ten 2014'e kadar CNN Türk'te yayınlanan bir programda sunuculuk yaptı.

2014 yılında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için çalışmaya başladı. İmamoğlu'nun İBB başkanı seçilmesiyle basın, yayın ve halkla ilişkiler danışmanı olarak görevlendirildi. "Medyanın İç Savaşı" ve "Karanlık Hikaye" isimli iki kitabı bulunmaktadır.