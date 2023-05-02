Gündeme dair yorumları ile dikkatleri çeken Murat Muratoğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Murat Muratoğlu kaç yaşında, nereli? Murat Muratoğlu hayatı ve biyografisi! Murat Muratoğlu kimdir?

Murat Muratoğlu kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Murat Muratoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Murat Muratoğlu kimdir? Murat Muratoğlu kaç yaşında, nereli? Murat Muratoğlu hayatı ve biyografisi!

MURAT MURATOĞLU KİMDİR?

1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen başarılı sosyal medya fenomeni, henüz 15 yaşında iken borsaya ilgi duyduğunu fark etmiş ve ufak yatırımlarda bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olan sosyal medya fenomeni, Amerika Birleşik Devletlerine giderek burada yer alan Emtia borsasında çalıştı. Sözcü gazetesinde köşe yazarlığı yapan başarılı isim Youtube platformunda da borsa, finans ve ekonomi alanlarında videolar yayınlamaktadır.