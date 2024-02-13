Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Murat Molu hakkında araştırmalar yapılıyor. Murat Molu kimdir? Murat Molu kaç yaşında, nereli? Murat Molu hayatı ve biyografisi!

MURAT MOLU KİMDİR?

Murat Molu, tıp eğitimini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladıktan sonra zorunlu hizmetini Urfa Sağlık Müdür Yardımcısı olarak gerçekleştirdi. Ankara Numune Hastanesi'nde Genel Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev aldı ve burada Başhekimlik ve İl Sağlığı Müdürlüğü görevlerinde bulundu.