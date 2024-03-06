Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kayseri Belediye Başkan Adayı Murat Molu kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı Murat Molu nereli? Detaylar haberimizdedir…

MURAT MOLU KİMDİR?

CHP'nin Kayseri Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Molu'dur. Molu, tıp eğitimini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladıktan sonra zorunlu hizmetini Urfa Sağlık Müdür Yardımcısı olarak gerçekleştirdi. Daha sonra Ankara Numune Hastanesi'nde Genel Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini tamamladı. Ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev aldı ve burada Başhekimlik ve İl Sağlığı Müdürlüğü görevlerini üstlendi.