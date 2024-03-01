Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli?

CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli? Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP'nin Kayseri Belediye Başkan adayı iseMurat Molu oldu. Murat Molu kimdir? Murat Molu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MURAT MOLU KİMDİR?

Murat Molu, tıp eğitimini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır. Daha sonra zorunlu hizmetini Urfa Sağlık Müdür Yardımcısı olarak yapmıştır. Ankara Numune Hastanesi'nde Genel Cerrahi alanında uzmanlık eğitimini tamamlamış ve ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak görev yapmıştır. Bu süreçte Kayseri Devlet Hastanesi'nde Başhekimlik ve İl Sağlığı Müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulunmuştur.