Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan Mehmet Özhaseki, bugün düzenlenen törenle görevi Murat Kurum'dan teslim aldı. Peki, Murat Kurum yeni görevi ne? Murat Kurum'a ne görev verildi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Yeni Bakan Mehmet Özhaseki, görevi törenle Murat Kurum'dan devralırken, tören sonrasında Ankara kulislerinde konuşulan bir iddia gündem yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'de yer vermediği Kurum'u 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstereceği ve çalışmalarına odaklanması için bu kararı aldığı öne sürüldü. Murat Kurum yeni görevi ne? Murat Kurum'a ne görev verildi?

MURAT KURUM YENİ GÖREVİ NE?

Murat Kurum'un yeni Kabine'de yer almaması Ankara kulislerinde bir başka iddiayı da gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurum'u 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstereceği ve çalışmalarına odaklanması için bu kararı aldığı öne sürüldü.