Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu davet polemiği nedir? İmamoğlu, Sirkeci- Kazlıçeşme açılışına davet edildi mi?

Türk siyasetinin gündeminde Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasındaki "davet" polemiği yer alıyor. Ekrem İmamoğlu'nun Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının açılış törenine davet edilip edilmediği tartışması hız kesmeden devam ediyor. İmamoğlu ve Kurum arasındaki davet polemiği nedir? Ekrem İmamoğlu açılışa davet edildi mi? İşte ayrıntılar...

EKREM İMAMOĞLU AÇILIŞA DAVET EDİLDİ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılış törenine katılıp katılmayacağı tartışma konusu olmuştu. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum'un "Ben Altyapı ve Ulaştırma Bakanımızla beraberdim. Kendisine herhangi bir davet yapılmamış. Başkan İstanbul'da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yapıyor" sözlerine kendisine gelen davet emailini miting alanındaki ekrana yansıtarak yanıt veren İmamoğlu, "Bu daveti acemi adaya göndereceğim acaba utanır mı?" demişti.

EKREM İMAMOĞLU NE DEDİ?

Öncesinde ise İmamoğlu, dün Sancaktepe'de katıldığı programda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer vermişti: "Hiç davet edilmedim biliyor musunuz İstanbul'daki törenlerine. Hatta parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödediği metro açılışlarına bile davet edilmedim. Ben bu şikayeti sıklıkla yaptım ya hani; son günlerinde akılları başına geldi diyeceğim. Bu sefer beni ilk kez; Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim. Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Peki şimdi ben ne yapacağım? Pazartesi oraya gideceğim. Pazartesi niye gideceğim biliyor musunuz? Bakın bu ülkede bazı alışkanlıkları böyle yapa yapa değiştireceğiz. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim kardeşim, benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım."