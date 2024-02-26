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Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul anket sonuçları nedir?

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31 Mart 2024 Yerel Seçimlere sayılı günler kala İstanbul belediye başkan seçim anketi gündeme geliyor. Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde ve İstanbul seçim anketi sonuçları merak ediliyor. İstanbul'da seçimi kimin kazanacağı merakla beklenirken 6 şirketin yaptığı seçim anketinin sonuçları açıklandı. Peki, Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul anket sonuçları nedir?

Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul anket sonuçları nedir? sorularına yanıt aranıyor. 16 milyon kişinin yaşadığı Türkiye'nin en büyük şehri olan megakentte Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir yarış var. Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul anket sonuçları nedir? Detaylar haberimizdedir…

MURAT KURUM MU EKREM İMAMOĞLU MU?

31 Mart'ta yapılacak seçimlerde sonucu en çok merak edilen illerin başında hiç kuşkusuz ki İstanbul geliyor. 16 milyon kişinin yaşadığı Türkiye'nin en büyük şehri olan megakentte Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu arasında kıyasıya bir yarış var. Farklı şirketler tarafından yapılan seçim anketleri de rekabetin kıran kırana geçtiğini gözler önüne serdi.

Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İstanbul anket sonuçları nedir?

İSTANBUL ANKET SONUÇLARI NEDİR?

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de araştırmalarına hız verdi. Özellikle İstanbul'da seçimi kimin kazanacağı merakla beklenirken 6 şirketin yaptığı seçim anketinin çoğunda Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un yarışı başa baş götürdüğü görüldü.

İşte 6 şirketin anketinden çıkan sonuç;

Di-En Araştırma;

  • Ekrem İmamoğlu: 43,8
  • Murat Kurum: 38,2

SONAR;

  • Ekrem İmamoğlu: 41,9
  • Murat Kurum: 41,3

OPTİMAR

  • Ekrem İmamoğlu: 39,1
  • Murat Kurum: 37,7

METROPOLL

  • Ekrem İmamoğlu: 41,6
  • Murat Kurum: 38,8

ORC Araştırma

  • Ekrem İmamoğlu: 36,5
  • Murat Kurum: 37,7

YÖNEYLEM

  • Ekrem İmamoğlu: 39,1
  • Murat Kurum: 32,9
Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum Gündem Politika Haberler

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