Murat Kurum kim, nereli? İstanbul için vaatleri neler?

İstanbul Büyükşehir Başkan adayı Murat Kurum kimdir? Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte partiler de adaylarını açıkladı. Cumhur ittifakı adayı olarak açıklanan Murat Kurum, yaptığı açıklamalarda "31 Mart'ta İstanbullular gereken cevabı sandıkta verecek" ifadelerini kullandı. Peki, Murat Kurum kimdir? Murat Kurum nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, 7 Mayıs 1976 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde, memur bir babanın ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlayan Kurum, eğitim hayatına Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde devam etti. Inşaat Mühendisliği alanında aldığı eğitimin ardından yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde kentsel dönüşüm alanında 2017 yılında tamamladı. 2000 yılında Şengül Kurum ile evlenen Murat Kurum, 3 çocuk babasıdır.

2009 – 2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2018 – 2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev aldı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde AK Parti'den 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçilmiştir.

Murat Kurum

MURAT KURUM'UN VAATLERİ NELER?