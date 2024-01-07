Yaklaşan yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını bugün kamuoyuna tanıtacak olan Ak Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'ı seçti. Murat Kurum'un hayatı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Kurum'un özel hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Murat Kurum kimdir, nereli? Murat Kurum ne mezunu? Murat Kurum eşi kim? Detaylar haberimizde...

MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanıdır. Murat Kurum, 7 Mayıs 1976 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Mesleki kariyerine 1999-2005 yılları arasında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde şantiyelerde çalışarak başlayan Kurum, 2005 yılında TOKİ'de Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak görev aldı. 2006-2008 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürü, 2009-2018 yılları arasında ise T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürü olarak görev yaptı. Bu süreçte Emlak Konut'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 halka arzını gerçekleştirdi.

MURAT KURUM NE MEZUNU?

Konya Gazi İlkokulu'nda eğitim hayatına başlayan Murat Kurum, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda çalışan babasının Mardin'e tayini çıkmasıyla 2 ve 3. sınıfa Mardin Atatürk İlkokulu'nda devam etti. İlköğrenimini Ankara Seyranbağları İlkokulu'nda, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi'nde tamamladı. Üniversite sınavında gıda mühendisliğini kazanmasına rağmen inşaat mühendisliği okumak için tekrar sınava girdi. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu, yüksek lisansını Kentsel Dönüşüm alanında yaptı.

MURAT KURUM EŞİ KİMDİR?

2000 yılında Şengül Kurum ile evlenen Murat Kurum, 3 çocuk babasıdır.