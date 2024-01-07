Murat Kurum kimdir, nereli? Murat Kurum ne mezunu? Murat Kurum eşi kim?
Murat Kurum kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un nereli olduğu, hangi okuldan mezun olduğu merak konusu oldu. Peki, Murat Kurum kimdir, nereli? Murat Kurum ne mezunu? Murat Kurum eşi kim? İşte detaylar...
Yaklaşan yerel seçimler öncesi belediye başkan adaylarını bugün kamuoyuna tanıtacak olan Ak Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olarak eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'ı seçti. Murat Kurum'un hayatı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Kurum'un özel hayatı ve kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Murat Kurum kimdir, nereli? Murat Kurum ne mezunu? Murat Kurum eşi kim? Detaylar haberimizde...
MURAT KURUM KİMDİR?
Murat Kurum eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanıdır. Murat Kurum, 7 Mayıs 1976 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde memur bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Mesleki kariyerine 1999-2005 yılları arasında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde şantiyelerde çalışarak başlayan Kurum, 2005 yılında TOKİ'de Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak görev aldı. 2006-2008 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürü, 2009-2018 yılları arasında ise T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürü olarak görev yaptı. Bu süreçte Emlak Konut'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 halka arzını gerçekleştirdi.