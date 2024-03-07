Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nu neden eleştirdi? Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu için ne dedi?

Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nu neden eleştirdi? Sorusu, gündeme gelen haberler ile birlikte araştırma konusu oldu ve merak edildi. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmesinin ardından birçok kişi tarafından olayın detayları merak edildi. Peki, Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nu neden eleştirdi? Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu için ne dedi?

MURAT KURUM EKREM İMAMOĞLU'NU NEDEN ELEŞTİRDİ?

Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen "Konya Hemşehri Buluşmaları"na katılan Kurum, sahneye çıktığında Konya Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı ile seçim şarkısı eşliğinde karşılıklı oynadı.

"31 Mart'ta İstanbullular sandıkta sana ve senin zihniyetine öyle bir cevap verecekler ki ne olduğunu şaşıracaksın." diyen Kurum, şöyle devam etti:

"Bundan sonra artık tatile mi gidersin, kayağa mı gidersin, başka emeller peşinde mi koşarsın... Gider CHP'nin eş başkanı mı olursun veya yol yürüdüğün şimdiki eş başkanı da arkadan hançerler misin, onu sen bilirsin. Senin yaptığını 5 yıldır bütün Türkiye görüyor. Sen yol yürüdüğün tüm arkadaşlarını yolda bıraktın. 'Abim' dediğin genel başkanını kongrede saf dışı bırakabilmek için İstanbul'un kaynaklarını harcadın."

Kurum, İBB'nin kaynaklarının israf edildiğini belirterek, "İstanbul'un kaynağını çalıyorlar. İstanbul'un parasını başka emelleri için harcıyorlar ama az kaldı. 30 gün sonra o harcadığınız, israf ettiğiniz tüm kaynakların hesabını Saraçhane'ye gelip bir bir sizden soracağız." ifadelerini kullandı.