Murat Kurum aday mı? Murat Kurum hangi partiden, nereden aday?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Murat Kurum aday mı? 2023 Murat Kurum milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Murat Kurum aday mı? 2023 Murat Kurum milletvekili adayı mı? İşte detaylar...