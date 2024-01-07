MURAT KURUM AÇIKLAMASI CANLI: AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum CANLI İZLE! Murat Kurum son dakika açıklaması ne?

Ak Parti İstanbul adayı Murat Kurum'un açıklamasını canlı izlemek isteyen birçok kişi AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum canlı izle araştırmasını arama motorlarında gerçekleştirmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adaylarını açıkladı. Peki, AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum CANLI İZLE! Murat Kurum son dakika açıklaması ne?

MURAT KURUM AÇIKLAMASI CANLI İZLE

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum canlı izlemek isteyenler, haberimiz içerisinde yer almakta olan Murat Kurum canlı izle bölümü üzerinden açıklamayı takip edebilir.Ak Parti İstanbul adayı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İBB Başkan adaylığının tebliğ edilmesi sonrası basın açıklaması yaparak önemli mesajlar verdi. Kurum, adaylık ilanı sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Kutlu ve hayırlı bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz." dedi.

Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"Sevgili İstanbullular, İstanbul'a aday olmak büyük bir onur, büyük bir sorumluluk. İstanbul'da Mekke ve Medine'nin emanetleri var, Kudüs'ün ruhu var, Saraybosna'nın yeşili var.

"İSTANBUL'UN 5 YILLIK FETRET DÖNEMİNİ BİTİRECEĞİZ"

Bugün gerçekten heyecanlıyız çünkü herkesin huzur içinde yaşadığı, her sokağının kıymetinin bilindiği bir İstanbul istiyoruz. Sadece İstanbul diyoruz. Kutlu bir yolculuğun ilk adımını atıyoruz. Hep birlikte İstanbul'un 5 yıllık fetret dönemini bitireceğiz.

Yarın sabahtan itibaren vatandaşımıza sevdamız İstanbul'u, hedeflerimizi, hayallerimizi hep birlikte anlatacağız. Hep birlikte çalışacağız. Ülkeme daima hizmet ettim. Bizi arayanlar hep bir işin başında buldular. TOKİ'de ve Emlak Konut'ta ülkemizin şehircilikte hak ettiği yere ulaşması için insanımızın güvenli yaşam alanlarında hayat sürmesi için 20 yıl boyunca çalıştık, ter döktük. Bu tecrübeyle bakanlık dönemimizde Anadolu ve İstanbul'un dört bir yanında insanımızın hayatına dokunan hizmetler yaptık.

Yeni yeşil sanayi alanlarının, kent meydanlarının inşası, afetlerin ardından yüzbinlerce yuvanın bu millete kazandırılması gibi eserlerle 81 ilimizin hemen hemen tüm ilçelerinde insanımızla bir olduk. İşin sonunda da onların dualarını aldık. Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bu 25 yıllık birikimle; bugün gururla söylüyorum, bu aziz şehrin 39 ilçesinde eserlerimiz var, yedi tepesinde tepesinde alın terimiz var."

MURAT KURUM