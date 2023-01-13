Bugün 13 Ocak Masterchef Ünlüler konuklarından birisi Murat Kosova oldu. Murat Kosova'nın hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Murat Kosova kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne? Murat Kosova ile ilgili bilgiler haberimizde...

Bugün yayınlanacak olan Masterchef Ünlüler programının konukları arasında yer alan isimlerden birisi Murat Kosova oldu. Murat Kosova hakkında, Murat Kosova kimdir? Murat Kosova kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Masterchef Ünlüler konuğu Murat Kosova'nın hayatı ve biyografisi nedir? merak edildi. İşte detaylar...

MURAT KOSOVA KİMDİR?

Uğur Murat Kosova (d. 17 Nisan 1971, Samsun) futbol ve basketbol maçları anlatımıyla bilinen televizyon sunucusu, spor yazarıdır.

Sinoplu bir ailenin çocuğu olarak Samsun'da doğmuş, hayatının büyük bölümü İstanbul'da geçmiştir. İstanbul Atatürk Fen Lisesinden 1992'da mezun olmuştur. İTÜ İnşaat Fakültesini bitirmiştir.

Sporun içinden gelen ailede dünyaya gelmiştir. Annesi voleybol alanında lise yıllarında oynamış, babası ise futbol alanında ikinci lig statüsünde oynamıştır. Çocukluk yıllarında basketbol, lise yıllarında futbola merak sarmıştır. Ancak bazı sakatlıklar yaşaması ve okul hayatının futbol oynamasına izin vermediğini düşünmesinden dolayı futbol kariyerini yarım bırakmak zorunda kalmıştır.

Tüm olanlara rağmen futbolun içerisinde kalmaya çalışmış, doksanlı yılların başında İlker Yasin'in Show TV ekibine katılmıştır. Önce spor muhabirliği, ardından TRT'de spikerlik, program yapımcılığı ve spor yazarlığı yapmıştır. NTV'de ve NTV Spor'da spor spikerliği yapmıştır. Aynı zamanda Rıdvan Dilmen ile beraber Yüzde Yüz Futbol'un sunuculuğunu yapmıştır. 2022 yılından itibaren ise bu kez TV8,5 kanalında Rıdvan Dilmen ile beraber Yüzde Yüz Futbol programının sunuculuğuna devam etmektedir.

2006 yılında gösterime giren Arabalar filminde spiker arabayı seslendirmiştir. Eylül 2012 tarihinde Riot Games'in League of Legends adlı oyununun Türkiye sunucusunda anlatım görevlisi olarak görev yapmıştır.

Şebnem Kosova ile evli olup 2 kızı vardır.