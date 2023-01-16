Murat Kolçak Köstendil kimdir, kaç yaşında? Sibel Taşçıoğlu ile Murat Kolçak Köstendil evli mi?
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20 yıl sonra yolları tekrar kesişen Sibel Taşçıoğlu, 3 yıldır birlikte olduğu Murat Kolçak Köstendil ile evlenmişti. Kızılcık Şerbeti ile tekrar hayatı araştırılan ve özel hayatları merak edilen Sibel Taşçıoğlu ve Murat Kolçak Köstendil merak konusu oldu. Peki, Murat Kolçak Köstendil kimdir, kaç yaşında? Sibel Taşçıoğlu ile Murat Kolçak Köstendil evli mi? Sibel Taşçıoğlu kimdir, kaç yaşında?
Sibel Taşçıoğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. Murat Kolçak Köstendil ile Erkan Kolçak Köstendil akrabadır. Peki, Murat Kolçak Köstendil kimdir, kaç yaşında? Sibel Taşçıoğlu ile Murat Kolçak Köstendil evli mi? Sibel Taşçıoğlu kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar haberimizde...
20 yıl sonra yolları tekrar kesişen Sibel Taşçıoğlu, 3 yıldır birlikte olduğu Murat Kolçak Köstendil ile evlenmişti.
Tarabya Secret Garden'da düzenlenen kır düğününe çifti yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Düğüne İbrahim Kutluay-Demet Şener, Ayşegül Bafralı-İsmet Üstekin, Demet Evgar ve Hare Sürel gibi ünlü isimler de katılmıştı.
1995 yılında Bursa Devlet Tiyatrosunda 'Tılsım' adlı çocuk oyununda oynadı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 2000 - 2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da Yan Etkili Konuşmalar, Tekrar Çal Sam, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. 2007 yılında Kenter Tiyatrosu'nda Anna Karenina oyununda rol aldı. 1998'den bu yana Rus Gelin adlı ilk sinema filminde ve Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Yadigar, Ekmek Teknesi, Gözyaşı Çetesi, Gönül Salıncağı, Serçe ve Pulsar adlı TV dizilerinde rol aldı. Aynı zamanda animasyon filmlerde seslendirme yapmaktadır. Taşçıoğlu, Medcezir adlı televizyon dizisinde Nevin karakterini canlandırmıştır. Taşçıoğlu, Murat Kolçak Köstendil ile evlidir.
Ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu 28 Temmuz 1976 tarihinde Bursa'da dünyaya gelmiştir.
2022- Kızılcık Şerbeti
2018-2022 Bir Zamanlar Çukurova
2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem
2016 Kehribar
2013 Medcezir
2012 Bulutların Ötesi
2010 Yasemince
2009 Aile Saadeti
2008 Pulsar
2007 Gönül Salıncağı
2006 Gözyaşı Çetesi
2004 Büyük Buluşma
2004 Yadigar
2003 Mühürlü Güller
2002 Ekmek Teknesi
Berivan
Kibar Ana
Anne Babamla Evlensene
2000 Karakolda Ayna Var
Evdeki Yabancı
1999 Akşam Güneşi
1995 Çiçek Taksi