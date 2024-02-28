Murat Kırğıl kimdir? HÜDA PAR Kırşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kırğıl kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kırşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kırğıl kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Murat Kırğıl kimdir? HÜDA PAR Kırşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kırğıl nereli? Detaylar haberimizdedir…

MURAT KIRĞIL KARAYNİR KİMDİR?

Murat Kırğıl, 1989 yılında Şanlıurfa'da hayata gözlerini açtı. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra Adana'ya yerleşti. Mobilya ve dekorasyon sektöründe kendi şirketinde çalışmalarını sürdürdü. Sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak görev aldı. Siyasete olan ilgisiyle HÜDA PAR'a katılarak Adana İl Gençlik Kolları başkanlığı gibi önemli görevler üstlendi. Kendisi evli ve 4 çocuk babasıdır.