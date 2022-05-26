Murat Kılıç kimdir? Murat Kılıç'ın oynadığı diziler ve filmler nedir? Kaç yaşında, nereli? - Haberler

Murat Kılıç kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 15. Altın Koza Film Festivali'nde Made in Europe filmiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü 15 arkadaşıyla birlikte paylaştı. Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği 2011 Cannes Film Festivali'nde "Jüri Büyük Ödülü'nü" kazanan Bir Zamanlar Anadolu'da filminde Polis İzzet rolünü başarıyla canlandırdı. 2012 yılında Erden Kıral'ın yönettiği Yük filminde oynadı. Murat Kılıç'ın oynadığı diziler ve filmler nedir? Murat Kılıç kaç yaşında, nereli? İşte, hayatı ve biyografisi...

MURAT KILIÇ KİMDİR?

7 Eylül 1961 tarihinde Amasya'da doğdu. Oyunculuk kariyerine Dostlar Tiyatrosu'nda başlayıp, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda birçok oyunda yer aldı. Şimdiye kadar 20'den fazla film ve dizide rol alan Murat Kılıç, Sinema ve televizyon kariyerinin yanı sıra birçok önemli markanın reklam filmlerinde oynadı. Sinema hayatına Son Osmanlı Yandım Ali filmiyle adım atan Kılıç'a bir sonraki filmi olan Made in Europe (2007), 15. Uluslararası Altın KozaFilm Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü getirdi. Bir Zamanlar Anadolu'da, Cannes'dan ödüllen dönen Albüm, Anons (Venedik Film Festivali Ödüllü), ve oynadığı Kumbara (Boğaziçi Film Festivali) filmi; en iyi senaryo, en iyi erkek oyuncu, en iyi yönetmen ödüllerini aldı.

Reklam Filmleri

Garanti (2009-2011)

Turkcell (2011)

Thy (2011)

Tivibu (2011)

Enpara.com (2012)

Sinpaş (2014)

Diziler

Hadi Uç Bakalım (2003)

Karım ve Annem (2005)

İki Aile (2006-2008)

Baba Ocağı (2008-2009)

Keşanlı Ali Destanı (2011)

Merhamet (2013)

Galip Derviş (2013) (Konuk Oyuncu)

Yalancı Dünya (Konuk Oyuncu)

Nöbet (2019)

Terapist (Armağan) (2021)

50m2 (2021)

Yalancı (2021)

Hamlet (2021)

Sinema Filmleri

Adada Aşk (2002)

Bıyık (2003)

Made in Europe (2007)

Son Osmanlı Yandım Ali (2008)

Bornova Bornova (2009)

Bir Zamanlar Anadolu'da (2011)

Yük (2012)

Albüm (2016)

Sen Ben Lenin (2021)

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