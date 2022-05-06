Murat Kekilli kimdir? 7 Mayıs Afara program konuğu Murat Kekilli kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, dizileri nelerdir?

6-7 Mayıs Afara programı konuklarından olan Murat Kekilli'nin hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Murat Kekilli kimdir? 7 Mayıs Afara program konuğu Murat Kekilli kimdir, kaç yaşında, evli mi, dizileri neler? Detaylar yazımızda...

MURAT KEKİLLİ KİMDİR?

Murat Kekilli (18 Nisan 1968, Adana), Türk şarkıcı.

18 Nisan 1968 yılında Adana'da doğan Murat Kekilli, ilk, orta ve lise eğitimini Adana'da tamamladı. Kocavezir Mahallesi'nde oturan ailesinin fakir olması nedeniyle tatillerde Adana ve Ceyhan'da karpuz tarlalarında çalışmıştır. Murat Kekilli Adana'da Gençlik Sarayı'nın müdürü ile tanışıp, onun yanına gidip gelirken orada piyano çalan bir arkadaşını görür ve hayran olur ve müzik hayatına ilk piyano ile başlar. 1989 yılında vatani görevi için askere gider, 1991 yılında askerden döndüğünde müzik yaşantısına faal olarak başlar.

1992 - 1993 yıllarında Adana Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanır; fakat, bir yıl kadar devam edip ayrılır. 1994'te İstanbul'a gelir bir grupta çalışır ve ilk grubunu Kilikyalılar'ı kurar. 1996 yılında ise Yolcular grubu ile çalışır ve Eşek Gözlüm albümünü çıkartır. Bu albümün istenilen yere gelmediği düşünülerek Ferdifon Müzik firması ile yollarını ayırır. Daha sonra Boğaziçi Müzik ile anlaşır ve 1999 yılında Bu Akşam Ölürüm ismindeki albümünü çıkartır. Bu albüm çok büyük bir patlama yapar. Öyle ki şarkının bireylerde intihar etkisi yarattığı söylenmiştir. Bu yüzden Reha Muhtar canlı yayında Kekilli'yi eleştiren sözler sarf etmiştir. 2002 yılının Şubat ayında Boğaziçi Müzik ile Yedialtı adlı albümü çıkarır. Ardından yine 2004'te Boğaziçi Müzik ile Avara albümünü çıkarır. 2006 yılında Boğaziçi Müzik ile Bir Ahir Zaman adlı albümü çıkarır. Uzun bir aradan sonra 2010 yılında Boğaziçi Müzik ile Kalbimdeki Darp albümünü çıkarır. Albüm de tek parçaya klip çekilmiştir. Murat Kekilli'nin son albümü Gümüş Teller 2013 yılında piyasaya sürülmüştür.

Murat Kekilli 6-7 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan Afara programı konuklarından birisidir.

Diskografi

Albümleri:

1996: Vay Be! Eşek Gözlüm

1999: Bu Akşam Ölürüm

2002: Yedialtı

2004: Avara

2006: Bir Ahir Zaman

2010: Kalbimdeki Darp

2013: Gümüş Teller

Single'ları:

2016: "Yeni Bir Nefes"

2019: "Salını Salını" (Serkan Yıldız ile)

2021: "Bu Akşam Ölürüm (Remix)" (Kamran Rasoolzadeh ile)

2021: "Gönüle Sultan"

Oynadığı diziler:

Dengi Dengine - Seyfi (2019)

Ödüller:

2000 Yılı En İyi Rock Vokali - 6. Kral TV Video Müzik Ödülleri

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