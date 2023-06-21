Murat Keçeciler kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Murat Keçeciler kimdir? Ve Murat Keçeciler kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık.

Murat Keçeciler kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Murat Keçeciler kimdir? Ve Murat Keçeciler kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Peki, Murat Keçeciler kimdir? Murat Keçeciler kaç yaşında, ne iş yapıyor? Murat Keçeciler hayatı ve biyografisi!

MURAT KEÇECİLER KİMDİR?

Murat Keçeciler, 1980 yılında Konya'da dünyaya gelmiştir.İlk, Orta ve Lise eğitimini Ankara Özel Ayşeabla Kolejinde tamamlamıştır. Daha sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.Lisans eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesinde Özel Hukuk alanında yüksek lisans çalışmasını ¨Uluslararası Spor Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümlenmesi¨ isimli tezi ile başarılı şekilde tamamlamıştır.Akademik çalışmalarına Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk alanında devam etmektedir.

Keçeciler 2002 yılından bu yana serbest avukatlık çalışmalarına 2005 senesinde kurduğu ¨Keçeciler&Partners Hukuk Bürosü çatısı altında devam etmektedir.Keçecilerin hukuk alanında yayınlanmış birçok makalesi bulunmaktadır.Konyalılar Eğitim Vakfı Kurucular Kurulu üyesi olan Keçeciler, İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC), TFF Tahkim Kurulu, Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) üyeliği, Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA AmCham) üyesi olarak Genç TABA AmCham kurucu başkanvekilliği görevini üstlenmiştir. Keçeciler hali hazırda Global Bilişim Derneği İkinci Başkanlığı görevini ve Uluslararası Sosyal Medya Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmektedir. Gençler ile oluşturdukları Gelişim Forumunda alanında uzman isimlerin gençler ile buluşmasına katkı sunmaya devam etmektedir. Bu görevlerinin yanı sıra birçok üniversite ve gençlik yapılanmalarında Gençlik, Tahkim ve Bilişim Hukuku alanlarında panel ve seminerlere konuşmacı olarak katılmaktadır.