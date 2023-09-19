Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Murat Kazgan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Murat Kazgan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Murat Kazgan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Kazgan hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Murat Kazgan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Murat Kazgan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Murat Kazgan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Murat Kazgan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

MURAT KAZGAN KİMDİR?

Murat Kazgan (d. 3 Ocak 1986, İstanbul) Türk kickboksçudur. 1996 yılında başladığı kariyerindeki ilk başarısını 1997 yılında minikler kickbox şampiyonluğu ile elde etti. 1996 ve 2000 yılları arasında 4 yıl boyunca hiç maç kaybetmeyerek 2 defa Türkiye şampiyonu oldu.

2004 yılında MMA'e başladı. 2009 yılında Türkiye'den çağrılmış ilk ve tek A klas profesyonel kafes dövüşçüsü unvanını aldı. 2014 yılında BJJ siyah kuşak sahibi oldu. 2016 yılında Türkiye'nin en büyük üç spor kulübünden biri olan Zone Club'ların içerisinde Kazgan Crossfight'ı açtı.