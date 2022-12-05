Murat Kavuncu kimdir? Murat Kavuncu kaç yaşında, nereli? Murat Kavuncu hayatı ve biyografisi!
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MURAT KAVUNCU KİMDİR?
Aslen Bayat Saray Köyü nüfusuna kayıtlıdır
1976 doğumludur Orta ve Lise öğrenimini İskilip'te tamamlamıştır.Yüksek öğrenimini Uluslararası Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladıktan sonra 1999 Yılında ticaret hayatına atılarak Hürkay Import Export Anonim Şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Gümlük Dış Ticaret Yöneticisi görevinde bulunmuş, 2001 Yılında Çukurova Gayrimenkul Değerler İnşaat Turizm Danışmanlık Ltd.Şti.ni kurmuş. Ekmek-Der Kurucu Genel Başkanlığı yapmıştır. 1992 İskilip Ülkü Ocakları Başkanlığı,1995-1997 KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.