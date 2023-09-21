Murat Karayılan ya da kod adıyla Cemal (5 Haziran 1954; Birecik, Şanlıurfa - 16 Eylül 2023; Basra, Irak), PKK kurucularından KCK Yürütme Konseyi üyesi olan isim hakkında Murat Karayılan öldü mü? Murat Karayılan kimdir, nereli? soruları araştırılıyor.

Murat Karayılan 5 Haziran 1954'te Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğdu. Yüksekokul'da makine bölümünü bitirdi. 1979'da PKK'ya katıldı. "Cemal" kod adını kullandı. Arama motorlarında ise Murat Karayılan öldü mü? Murat Karayılan kimdir, nereli? soruları araştırılıyor.

MURAT KARAYILAN ÖLDÜ MÜ?

Karayılan, 16 Eylül 2023'te bulunduğu Basra, Irak'ta 69 yaşında silahla vurularak öldürülmüştür.

MURAT KARAYILAN KİMDİR?

Murat Karayılan ya da kod adıyla Cemal (5 Haziran 1954; Birecik, Şanlıurfa - 16 Eylül 2023; Basra, Irak), PKK kurucularından KCK Yürütme Konseyi üyesi. PKK'nın silahlı kanadı olan Halk Savunma Güçleri'nin (HPG) liderliğini yapmıştır.

Murat Karayılan 5 Haziran 1954'te Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde doğdu. Yüksekokul'da makine bölümünü bitirdi. 1979'da PKK'ya katıldı. "Cemal" kod adını kullandı. Başlangıçta eylemlerini Şanlıurfa'da yürüttü, sonra Suriye'ye gitti. 1999'da Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra PKK'nın başına geçti. Örgütü Kuzey Irak'ta Kandil Dağları'ndaki üslerden yönetti. 14 Ekim 1999'da Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Karayılan'ın önemli bir uyuşturucu kaçakçısı olduğunu ilan ederek ABD vatandaşlarının kendisiyle mali ve ticari ilişkiler kurmasını yasakladı.