Murat Kapki kimdir? Murat Kapki kaç yaşında, nereli? Murat Kapki hayatı ve biyografisi!
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Spor gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Murat Kapki izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Murat Kapki kaç yaşında, nereli? Murat Kapki hayatı ve biyografisi! Murat Kapki kimdir?
Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Murat Kapki hakkında araştırmalar yapılıyor. Murat Kapki kimdir? Murat Kapki kaç yaşında, nereli? Murat Kapki hayatı ve biyografisi!
MURAT KAPKİ KİMDİR?
Murat Kapki, ADVERTCITY şirketinde Kurucu Ortak & Yönetim Kurulu Başkanı'dır