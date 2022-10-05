Türk Rock ve Anadolu Rock türünün sevilen isimlerinden olan Murat Göğebakan'ın hayatı merak konusu oldu. 2014 tarihinde hayata veda eden ünlü şarkıcının ölüm sebebi merak konusu oldu. Kullanıcılar, Murat Göğebakan'ın ölüm sebebini araştırıyor. Peki, Murat Göğebakan öldü mü? Murat Göğebakan ölüm sebebi ne? Murat Göğebakan ne zaman öldü? İşte detaylar...

Murat Göğebakan öldü mü? Türk Rock ve Anadolu Rock türünün sevilen isimlerinden Murat Göğebakan 2010 yılında kan kanserine yakalanmış ve 2014 yılında hayatını kaybetmiştir. Şarkılarıyla dinleyenlerinin hislerine tercüman olan sanatçı Murat Göğebakan'ın ölüm sebebi merak konusu oldu. Kullanıcılar, Murat Göğebakan'ın ne zaman hayatını kaybettiğini araştırıyor. Peki, Murat Göğebakan öldü mü? Murat Göğebakan ölüm sebebi ne? Murat Göğebakan ne zaman öldü? Detaylar haberimizde...

MURAT GÖĞEBAKAN ÖLDÜ MÜ?

Uzun süre kanser tedavisi gören Göğebakan; 24 Temmuz 2014 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede 31 Temmuz 2014 tarihinde vefat etmiştir. Göğebakan'ın cenazesi Fatih Camii'nde kılınan namazdan sonra Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na defnedildi.

MURAT GÖĞEBAKAN KİMDİR?

Murat Göğebakan, 9 Ekim 1968'de Adana'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamlayan Göğebakan, 1986'da Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. Göğebakan, üniversite eğitiminden sonra Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Bu yıllarda dergah eğitimi alan, gitar dersleri veren Göğebakan, 1995'e kadar Adana'da kaldı.

Sanatçı, albüm çalışmaları için geldiği İstanbul'da 1996'da "Ben Sana Aşık Oldum" adlı albümünü çıkardı ve büyük ilgi gördü. Kral TV Video Müzik Ödülleri Töreni'nde "Yılın şarkısı", "En iyi söz", "En iyi beste", "En iyi rock" ve "En iyi çıkış yapan" kategorilerinde aday gösterilen Göğebakan, "En iyi çıkış yapan erkek sanatçı" ödülünü aldı. Göğebakan, daha sonra "Sen Rahatına Bak", "Tek Suçum Seni Sevmekmiş" ve "Merhaba" isimli albümlerini çıkardı.

Sanatçı, 2002'de piyasaya sunduğu "Ayyüzlüm" adlı albümüyle MÜYAP'ın "En Çok Satan Albüm Ödülleri"ne layık görüldü. Göğebakan, daha sonra çıkardığı "Yaralı" ve "Sana Olan Aşkım Şahit" isimli albümleriyle başarısını devam ettirdi. "Hasan'dan Olma Hatice'den Doğma Murat Göğebakan" adlı bir kitap da yayımlayan Göğebakan, 2010'da kan kanserine yakalandı. Son olarak 2012'de "Aşkın Gözyaşları" albümünü çıkaran Göğebakan, bir süredir tedavi görüyordu.