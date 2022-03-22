Murat Göğebakan eski eşi kim? Murat Göğebakan'ın eski eşi öldü mü?

Sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez, 6 Kasım'da evinde komaya girmiş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Bekmez yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Savcılık şüpheli gördüğü ölümle ilgili soruşturma başlattı. Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen otopsi raporu geldi. Bekmez'in kalp yetmezliğinden dolayı hayatını kaybettiği tespit edildi. Murat Göğebakan'ın eski eşi öldü mü? Murat Göğebakan eski eşi kim?

MURAT GÖĞEBAKAN ESKİ EŞİ KİM?

Bekmez'in ölümüyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Ev arkadaşı, verdiği ifadede "Ağzından beyaz renkli sıvı gelmişti. Ambulansı aradım" dedi. Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Adli Tıp Kurumu, Bekmez'in kesin ölüm sebebini anlamak için yaptığı otopsi sonrası "Ölüm nedeni kalp damar yetmezliği" raporunu verdi. Savcılık ölüm üzerindeki şüpheli durum kalktığı için dosyayı kapattı.

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