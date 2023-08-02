Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Murat Esertürk kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Murat Esertürk kimdir? Yeni Kocaeli Emniyet Müdürü Murat Esertürk kaç yaşında, nereli? Murat Esertürk hayatı ve biyografisi!

Murat Esertürk kimdir? Sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların ardından gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi tarafından Yeni İzmir Emniyet Celal Sel Dinç hakkındaki detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Peki, Murat Esertürk kimdir? Yeni Kocaeli Emniyet Müdürü Murat Esertürk kaç yaşında, nereli? Murat Esertürk hayatı ve biyografisi!

MURAT ESERTÜRK KİMDİR?

Murat Esertürk, 1993 yılında mesleğe başladı. Görev süresince Adana, Sivas ve Antalya'da görev yapan Esertürk Şırnak İdil İlçesi Emniyet Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Mersin'de güvenlik şube müdürlüğü görevlerinde de bulunan Esertürk, Yozgat Emniyet Müdürü iken 2 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.