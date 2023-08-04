Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Murat Ercan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Murat Ercan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Murat Ercan kimdir? Murat Ercan kaç yaşında, nereli? Murat Ercan hayatı ve biyografisi!

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Gündemde yer alan isimlerden biri olan Murat Ercan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Murat Ercan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Murat Ercan kimdir? Murat Ercan kaç yaşında, nereli? Murat Ercan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

MURAT ERCAN KİMDİR?

Murat Ercan 1974 yılında Kırşehir'de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini babasının memuriyeti dolayısıyla yurdun çeşitli şehirlerinde devam ettikten sonra 1991 yılında Keçiören Lisesinden mezun oldu.

Sırası ile Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültelerinden mezun oldu.Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Bu alanda doktora çalışmaları devam etmektedir.

Murat Ercan

Ak Parti Teşkilatlarında, mahalle, ilçe ve il düzeyinde farklı görevler üstlendi. 2014 yılında Sincan Belediye Meclis Üyesi seçildi. Ardından 10 Kasım 2017'de Sincan Belediye Başkanlığı görevine geldi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Sincan Belediye Başkanı olarak yeniden seçilen Murat ERCAN İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.