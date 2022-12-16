Çok Güzel Hareketler Bunlar 1. sezonunun en sevilen oyuncularından olan Murat Eken Survivor 2023 kadrosuna dahil edildi. Açıklama Acun Ilıcalı'nın resmi hesabından yapıldı. Peki, Murat Eken kimdir, Survivor 2023'e katılacak mı? Murat Eken kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

Murat Eken Survivor'a katılıyor mu? Murat Eken kaç yaşında? Murat Eken kimdir, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, rol aldığı programlar nelerdir? Murat Eken Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu mu?

MURAT EKEN SURVİVOR 2023'E KATILACAK MI?

Acun Ilıcalı İnstagram hesabından Murat Eken'in Survivor 2023 kadrosuna dahil edildiğini paylaştı. Murat Eken Survivor 2023'te yarışacak.

Acun Ilıcalı'nın paylaşımı şöyle:

"Sevgili Murat Eken Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim."

MURAT EKEN KİMDİR?

Murat Eken (d. 7 Ağustos 1980, İstanbul), Türk oyuncudur.

Koç Özel Lisesi'ni bitirip, New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsü'ne başladı. 3. sınıfta makine mühendisliği bölümünü yarıda bırakıp Türkiye'ye dönerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvar tiyatro bölümünde eğitim almaya başladı. Haldun Dormen ve Müjdat Gezen'in yönettiği çeşitli oyun ve müzikallerde rol aldı. Şu an BKM Mutfak oyuncuları bünyesinde sahneye çıkmaktadır. Oyuncu Burcu Biricik ile kuzendir.