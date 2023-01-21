Murat Eken kimdir? Murat Eken kaç yaşında, nereli? İşte Murat Eken'in hayatı hakkında merak edilenler!
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Survivor 2023 ünlüler takımında mücadele etmekte olan Murat Eken kimdir? Sorusu, Survivor 2023 izleyicileri başta olmak üzere birçok kişi tarafından merak konusu oluyor. Bu nedenle Murat Eken kimdir? Birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Murat Eken kimdir? Murat Eken kaç yaşında, nereli? İşte Murat Eken'in hayatı hakkında merak edilenler!
Murat Eken kimdir? Sorusu, Survivor 2023 ünlüler takımında yarışmakta olan Murat Eken'in hayatı hakkında birçok detayı merak eden izleyiciler tarafından arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Peki, Murat Eken kimdir? Murat Eken kaç yaşında, nereli? İşte Murat Eken'in hayatı hakkında merak edilenler!
MURAT EKEN KİMDİR?
7 Ağustos 1980 yılında dünyaya gelen Murat Eken, Koç Özel Lisesinden mezun olduktan sonra New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsünde eğitimine devam etti. 3. sınıfta makine mühendisliği bölümünü yarıda bırakıp Türkiye'ye dönen Murat Eken, Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvar tiyatro bölümünde eğitim almaya başladı. BKM Mutfak oyuncuları bünyesinde sahneye çıkmakta olan Eken, Survivor 2023 ünlüler takımında mücadele etmektedir.