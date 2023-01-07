Murat Eken kimdir? Murat Eken kaç yaşında, nereli? Murat Eken hayatı ve biyografisi!
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Murat Eken hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Murat Eken'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Murat Eken kimdir? Murat Eken kaç yaşında, nereli? Murat Eken hayatı ve biyografisi!
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Murat Eken hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Murat Eken'in hayatını araştırıyor. Peki, Murat Eken kimdir? Murat Eken kaç yaşında, nereli? Murat Eken hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.
MURAT EKEN KİMDİR?
Koç Özel Lisesi'ni bitirip, New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsü'ne başladı. 3. sınıfta makine mühendisliği bölümünü yarıda bırakıp Türkiye'ye dönerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvar tiyatro bölümünde eğitim almaya başladı. Haldun Dormen ve Müjdat Gezen'in yönettiği çeşitli oyun ve müzikallerde rol aldı. Şu an BKM Mutfak oyuncuları bünyesinde sahneye çıkmaktadır. Oyuncu Burcu Biricik ile kuzendir.