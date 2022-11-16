Murat Çuhadar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Murat Çuhadar hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündeminin son günlerde öne çıkan isimleri arasında yer alan Murat Çuhadar hakkında Murat Çuhadar kimdir merak ediliyor. Peki, Murat Çuhadar kim? Murat Çuhadar nereli, yaşı kaç, mesleği ne? İşte, Murat Çuhadar aslen nereli, kaç yaşında yanıtı haberimizde...

Murat Çuhadar kimdir? Siyaset gündeminin son günlerde öne çıkan isimleri arasında yer alan Murat Çuhadar hakkında Murat Çuhadar kimdir merak ediliyor. Peki, Murat Çuhadar kim? Murat Çuhadar nereli, yaşı kaç, mesleği ne? İşte, Murat Çuhadar aslen nereli, kaç yaşında yanıtı haberimizde...

MURAT ÇUHADAR KİMDİR?

Murat Çuhadar, 1972 senesinde Mardin'de dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra eğitim hayatına İsviçre'de Sosyoterapi alanında, Anadolu Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında devam etti.

Yerel ve ulusal basında uzun yıllar köşe yazarlığı, TV programcılığı ve muhabirlik yaptı. 51 üniversitede proje yönetmenliği ve eğitmenliği yapan Murat Çuhadar, geçtiğimiz sene D Medya tarafından Yılın Yaşam Koçu seçilmiştir.

Çuhadar, Türkiye ve yurt dışında sosyal siyaset uzmanlığı yönüyle bilinmekte, yurt içi ve yurt dışında düzenlediği konferanslarıyla tanınmaktadır.