Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Murat Çiçek hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Murat Çiçek'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Murat Çiçek kimdir? Murat Çiçek kaç yaşında, nereli? Murat Çiçek hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Murat Çiçek hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Murat Çiçek'in hayatını araştırıyor. Peki, Murat Çiçek kimdir? Murat Çiçek kaç yaşında, nereli? Murat Çiçek hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

MURAT ÇİÇEK KİMDİR?

1978 Batman doğumlu. Batman Lisesi mezunu olup ardından Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık yapıyor. Batman'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı. Mazlumder Batman Şube Başkanlığı ve yine Mazlumder Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Batman Kent Konseyi yöneticiliği, yine Batman'da yoksullar yararına olan Gıda Bankası yöneticiliği yaptı. Batman Barosu'nun İnsan Hakları ve çeşitli komisyonlarında görev yaptı. Ayrıca Akil İnsanlar Güneydoğu Heyeti'nde raportör üye olarak bulundu.