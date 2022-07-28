Murat Bozok kimdir? Kaç yaşında, nereli? Şef Murat Bozok kimdir, hayatı ve biyografisi!

Murat Bozok kimdir? FOX TV'de yeni başlayacak olan İlker Ayrık'ın sunuculuğunu yaptığı Kazanan Restoran programının jüri üyeleri arasında yer alan Murat Bozok hakkında Murat Bozok kimdir? Murat Bozok evli mi? Murat Bozok kaç yaşında, nereli gibi sorular merak ediliyor. Peki, Şef Murat Bozok kimdir? İşte detaylar...

MURAT BOZOK KİMDİR?

Şef Murat Bozok, 6 Aralık 1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme (İngilizce) bölümünde tamamlayan Bozok, daha sonra aşçı olmaya karar verir ve aynı zamanda ABD'de bulunan Johnson & Wales Üniversitesi'ne kaydolur. Johnson & Wales Üniversitesi'nde okuduğu dönemde restoranlarda çalışmaya başlayan Şef Murat Bozok, Hyatt ve Ritz Carlton'un Boston ve New York şubelerinde çalıştı. Bununla beraber 'Michelin' kavramiyla tanışan Bozok, daha sonra Avrupa'nın yolunu tuttu. Pierre Gagnaire'e ulaşan Bozok, Sketch isimli 1 Michelin yıldızlı restoranda çalışmak üzere Londra'ya gitti.

Daha sonra, Gordon Ramsay Holding'e bağlı 3 Michelin yıldızlı Royal Hospital Road ve 1 Michelin yıldızlı Angela Hartnett at Connought'ta toplam 2.5 yıl çalışmasının ardından Murat Bozok, Gordon Ramsay Grup'tan ayrılarak Paris'teki 2 Michelin yıldızlı L'atalier de Robuchon'da çalışmaya başlamıştır. 8 ay burada çalıştıktan sonra ise Londra'ya geri dönmüş ve buradaki L'atalier de Robuchon restoranının kurulmasına katkıda bulunmuştur. Murat Bozok, şimdi Türkiye'de ve Türkiye'nin ilk ve tek şarap kompleksi olan Kayra Şarap Akademisi binasında Mimolett isimli restoranını açtı.

Şu anda FOX TV'de yayınlanan Kazanan Restoran programında sunuculuk yapmaktadır.