Genç kızların sevgilisi Murat Boz'un saçlarının yıllardır takma olduğu iddia ediliyordu. Şimdilerde ise sanatçı Murat Boz'un saç ektirdiğine dair sosyal medya paylaşımı üzerine arama motorlarında Murat Boz'un saçı protez mi? Murat Boz saç mı ektirdi? soruları aratıldı. İşte detaylar...

Başarılı sanatçı Murat Boz'un saçları son zamanlarda gündem olmuştu. Murat Boz'un saçlarının protez olduğu iddiaları varken, Boz konu hakkında yorumsuz kalmıştı. Şimdi ise Murat Boz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sorulara yanıt verdi. Peki, Murat Boz'un saçı protez mi? Murat Boz saç mı ektirdi? İşte merak edilenler...

MURAT BOZ'UN SAÇI PROTEZ Mİ?

Daha önce protez saç kullandığına dair iddialarla ön plana çıkan Murat Boz, yurt dışında saç ektirdi. Ünlü şarkıcı, son halini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. 42 yaşındaki popçu, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile yurt dışında bulunan özel bir klinikte saç ektirdiğini duyurdu. Murat Boz'un paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

Şimdiye kadar keskin imaj değişikliğine yanaşmayan ünlü şarkıcı son haliyle de çok beğenildi. Takipçileri Boz'a "Çok güzel olmuş çok", "Böyle daha iyi olmuş" tarzında yorumlar yaptı.