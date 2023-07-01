Ünlü şarkıcı Murat Boz'un sevgilisinin kim olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Murat Boz yeni sevgilisi kim, İnstagram hesabı ne soruları araştırılmaktadır. Ünlü şarkıcının sevgilisi merak konusu oldu. Peki, Murat Boz sevgilisi kim? Murat Boz'un yeni sevgilisi kimdir? İşte detaylar...

Uzun süre aşka kalbinin kapılarını kapatan Murat Boz, Alaçatı'da sarışın bir kadının görüntülenmesinin ardından Murat Boz'un yeni sevgilisi araştırılmaya başlandı. Ünlü şarkıcı Murat Boz'un sevgilisi kimdir merak konusu oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından Murat Boz'un yeni sevgilisi kaç yaşında ve nereli soruları araştırılmaktadır.Peki, Murat Boz sevgilisi kim? Murat Boz'un yeni sevgilisi İnstagram hesabı ne? Detaylar haberimizde...

MURAT BOZ SEVGİLİSİ KİM?

Murat Boz önceki akşam Alaçatı'da bulunan ve Ezgi Mola, Murat Aksakallı çiftinin işlettiği mekanda eğlendi. Gazeteci Hakan Kanburoğlu'nun haberine göre; Murat Boz'un arkadaş grubuyla gittiği mekanda sarışın bir kadınla yakınlaşması şaşırttı. Uzun süredir yalnız olan Boz, sarışın kadının elini öptü, saçlarını okşadı ve boynuna sarıldı.