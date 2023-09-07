Murat Boz (d. 7 Mart 1980, Zonguldak), Türk şarkıcı ve oyuncudur. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. Başarılı sanatçının sevenleri ise Murat Boz evlendi mi? Sanatçı Murat Boz evli mi, kiminle evlendi? sorularını araştırıyor.

Murat Boz, 7 Mart 1980'de Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, Ayşe Nedret ve Tonya'da doğan Cafer Boz çiftinin Ali adındaki ilk çocuğundan sonra ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Sevilen şarkıcının özel hayatı da sevenleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Murat Boz evlendi mi? Sanatçı Murat Boz evli mi, kiminle evlendi?

MURAT BOZ EVLENDİ Mİ?

Murat Boz şu an birisiyle evli değil. 10 Ekim 2008 tarihinde Almanya'nın Bavyera eyaletinin Passau şehrinde evlendiği Eliz Sakuçoğlu ile, Türkiye'nin Diyarbakır ilinin Hazro ilçesinde anlaşmalı olarak boşandı.

ELİZ SAKUÇOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 1984Kaç yaşında: 36 yaşındaNereli: AntakyaEliz Sakuçoğlu, 1984 yılında Antakya'da dünyaya geldi. Şu an 1.68 boyunda 50 kg ağırlığında olan Sakuçoğlu henüz çok küçükken ailesi ile birlikte Almanya'ya göç ettiler. Bu sebeple eğitimini Almanya'da gördü. Almanya'da olduğu sürede bir mağazada kendisine el harçlık çıkarmak için çalışmaya başladı. Ardından tasarımcılık yapmaya başladı.Bir süre sonra Eliz Sakuçoğlu'nun anne ve babası ayrıldılar. Sakuçoğlu, bu ayrılığının ardından Türkiye'ye dönerek İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da Gaye Sökmen Ajansı'na bağlı olarak fotomodellik yapmaya başladı. Eliz Sakuçoğlu bir dönem Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.Ardından başrollerinde Hülya Koçyiğit ile Ediz Hun gibi ünlü isimlerin rol aldığı "Asla Unutma" isimli televizyon dizisinde rol alarak televizyon ekranlarında oyunculuk performansı sergilemeye başladı. Bunları yaparken tasarımcılık da elden bırakmadığı şarkıcı Sıla, Ayşe Hatun Önal gibi ünlü isimlerin klip kostümlerini de tasarladı.