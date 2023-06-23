Murat Boz - Derin Mevzular şarkı sözleri! Derin Mevzular şarkısı sözleri! Murat Boz yeni şarkısı DİNLE!

Derin Mevzular sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Murat Boz'un kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Derin Mevzular şarkısının sözleri merak uyandırdı. Derin Mevzular şarkısının sözleri araştırması yapılıyor. Murat Boz Derin Mevzular sözleri! Derin Mevzular şarkısı sözleri! Murat Boz Derin Mevzular şarkısı DİNLE!

Murat Boz Derin Mevzular sözleri! Murat Boz Derin Mevzular şarkı sözleri, şarkının hayranları tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla adından söz ettiren başarılı sanatçı, Derin Mevzular şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Derin Mevzular şarkısı sözleri araştırması yapmaya başladı. Murat Boz Derin Mevzular sözleri! Derin Murat Boz şarkısı sözleri! Murat Boz Derin Mevzular şarkısı DİNLE!

MURAT BOZ-DERİN MEVZULAR ŞARKI SÖZLERİ

Susmasan, enine boyuna anlasan

Konuşmadan, bi' sonuca varmasan

Kartlar açık oynayalım son defa

Sabırsızım geç olmasın, güç olsa da

Bu kavga biter mi zamanla?

Durulmaz...

Savaşmadan, vurulmadan bi' yol var mı?

Asla...

Derin bu mevzular,

Çözülmez kolay kolay

Sözünden dönmek mi koyar?

Ten aşkına değer,

Sevişmekle neler neler geçer...

Dön, dön, dön, dön, dön, dön…

Maziye kapı açan kaçıncı iz

Silinmesi zor üstelik hep aynı his

Bu kavga biter mi zamanla?

Durulmaz...

Savaşmadan, vurulmadan bi' yol var mı?

Asla...

Derin bu mevzular,

Çözülmez kolay kolay

Sözünden dönmek mi koyar?

Ten aşkına değer,

Sevişmekle neler neler geçer...

Dön sözünden

Dön sözünden, dön sözünden

Dön, dön ,dön, dön, dön ,dön…

Dön sözünden

Derin bu mevzular,

Çözülmez kolay kolay

Sözünden dönmek mi koyar?

Ten aşkına değer,

Sevişmekle neler neler geçer...